全軟連が多言語サイトや動画、SNSで「NANSHIKI」を世界に発信全日本軟式野球連盟（全軟連）は27日、軟式野球を世界に普及・振興させる新プロジェクト「THE FIRST NANSHIKI BASEBALL PROJECT（FNBP）」を開始したと発表した。日本で幅広い年齢層に親しまれてきた軟式野球を、国際的に普及させることを目的としている。全軟連はこれまで「ジュニア世代の育成」と「生涯スポーツとしての軟式野球の環境整備」を活動の柱としてきた