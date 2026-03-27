本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦【MLB】ドジャースー Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は26日（日本時間27日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックスとの開幕戦で先発登板し、6回5安打2失点だった。2年連続の開幕投手の大役。勝利投手の権利を持って降板した。安定感のある投球が光った。初回2死一塁では二盗を狙った一塁走者・ペルドモを牽制でアウト（記録は盗塁死）に。3回1死