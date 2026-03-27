開幕戦で飛び出した待望のメジャー初アーチホワイトソックスの村上宗隆内野手が26日（日本時間27日）、敵地で行われたブルワーズとの開幕戦に「6番・一塁」で先発出場した。9回の第4打席でメジャー初安打初本塁打となる衝撃の1号ソロを放ち、米ファンからは「オオタニを超える」「こいつは最高だ」と驚きの声が殺到している。待望の一発は試合終盤に飛び出した。9回、カウント1-1から右腕ウッドワードのカットボールを完璧に捉