山本は2年連続での開幕投手【MLB】 ドジャースー Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとのシーズン開幕戦に臨む。大事な初陣を前にデーブ・ロバーツ監督が取材に応じ、開幕投手を任せた山本由伸投手に期待を込めた。山本はメジャー2年目の2025年、30先発で12勝8敗、防御率2.49、201奪三振、WHIP0.99を記録。4月と9月に月間最優秀投手を受賞し、サイ・ヤン