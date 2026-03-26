2026年3月6日より全国公開された『ザ・クロウ』は、1994年に公開された『クロウ／飛翔伝説』を人気俳優ビル・スカルスガルド主演でリブートした作品。公開前に試写で観た本作の感想を紹介(以下、ネタバレを含みます)。【写真】恋人と共に惨殺され、死の国からよみがえった青年エリック(ビル・スカルスガルド)映画『ザ・クロウ』メイン写真【ストーリー】恵まれない家庭環境に育ち、非行を繰り返す青年エリック(ビル・スカルスガル