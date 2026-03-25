えっ、発表会の衣装って手作りなの…？裁縫スキルゼロのママに、衣装作りというまさかの無慈悲なミッションが…！自分が作った残念な衣装のせいで、晴れ舞台で子どもが恥ずかしい思いをするんじゃないかと、焦りと不安が入り混じり…。「手作り＝愛情」という見えない重圧。裁縫が絶望的に苦手なママによる、涙と笑いの衣装作りの行方とは――。＞＞ 【まんが】裁縫が苦手なママ(ウーマンエキサイト編集部)