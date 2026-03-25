麦谷祐介が語る宗山塁と西川史礁への率直な評価パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルで「パ・リーグ FANS MEETUP2026」が公開され、オリックスから山下舜平大投手、寺西成騎投手、麦谷祐介内野手、来田涼斗外野手の4人が出演した。麦谷が“最強メンタル”や“盛り上げ隊長”として名前が挙がり、同世代選手への印象も語られた。精神面の強さに注目が集まった「最強メンタルな選手」では、寺西が麦谷を挙げ「野球はもち