素顔あふれる同学年トークとムードメーカー論争パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルで公開中の「パ・リーグ FANS MEETUP2026」日本ハム編では、奈良間大己内野手、野村祐希内野手、吉田賢吾捕手が出演。同学年ならではの軽妙な掛け合いで、普段は見られない素顔を披露している。企画「ファイターズ人物図鑑」では「一番鏡を見ている選手」が話題となり、「移動中でも髪を整える」「室内でもサングラスを着用する」とい