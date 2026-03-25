オープン戦最終登板で圧倒的投球【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間25日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地で行われたエンゼルスとのオープン戦最終戦に「1番・投手」で投打同時出場した。4回には10奪三振に到達した。衝撃の奪三振ショーとなった。大谷は初回の先頭打者、ネトを空振り三振。続くトラウトとの注目の勝負は97.3マイル（約156.5キロ）で空振り三振に仕留めた。2