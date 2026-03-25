素手キャッチ直後に快打…エ軍実況も「なんでも出来ます」と脱帽ドジャース・大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦で見せた“まさかの行動”で米国人を驚かせている。打席内で咄嗟に見せた素手キャッチと、その直後に放った二塁打に現地実況席も驚愕。「完璧なアスリート」などと絶賛の声が相次いでいる。驚きのシーンは3回1死の第2打席で訪れた。カウント0-1から左腕デトマーズが投じたス