Image: 長谷川賢人 - generated at whisk 折りたたみiPhoneの年内発売実現なるか。新型モデルのiPhoneと同時に9月頃の発売が予想されているApple（アップル）初の折りたたみiPhone。もしこの情報が正しければ、早くて半年後に発売されることになりそうです。ただ今度は、折りたたみiPhoneが出荷されるのは今年の年末ごろになるとのウワサが流れてきました。折りたたみiPhoneが発売されるのは