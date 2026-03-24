料理研究家・リュウジ氏（39）が24日までに公式X（旧ツイッター）を更新し、クックパッドの新機能を巡る問題について言及した。クックパッドは新機能「レシピスクラップ」をリリース。ユーザーがSNSやウェブサイト上のレシピのURLをクックパッドのアプリに貼り付けると、AIが自動で必要な材料や作り方を読み込み、アプリ内の「きろく」に一括保存できるという新サービスだったが、物議を醸していた。この件について、同社は