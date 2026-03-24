「この1年でフジテレビの女性アナウンサーは計5人退職。さらに3月22日には竹内友佳アナが自らのインスタグラムで7月に退社すると発表しました」（スポーツ紙記者）中居正広氏（53）と元フジの女性アナウンサーとのトラブルに関し、第三者委員会が“業務の延長線上で性暴力の被害を受けた”と認定した調査報告書を昨年3月31日に公表してから1年が経過する。「中居氏の代理人は性暴力認定には何度も反論。またフジ側も損害賠償請求を