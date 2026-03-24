エンゼルスとのOP戦は30球投げて1死も取れず降板ドジャースの佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）、本拠地で行われたエンゼルスとのオープン戦に先発し、初回1死も取れずに降板した。2つの押し出し四球を与えるなど大乱調。ドジャース実況席も不安を口にした。初回、先頭・ネトに死球、トラウトの二ゴロ野選で一、二塁のピンチを招くと、シャヌエルに四球で満塁。ソレアにはフルカウントから押し出し四球を与えた。プライア