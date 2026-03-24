大谷とスズキ監督は2021年に16試合でバッテリー【MLB】 ドジャースー エンゼルス（日本時間24日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、本拠地で行われるエンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場する。古巣との一戦を前に、かつてバッテリーを組んだカート・スズキ監督と再会し、熱いハグを交わした。大谷は2018年から2023年までエンゼルスでプレーした。二刀流が完全開花した2021年