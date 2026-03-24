「財布の紐をしっかり締めて」と呼びかけるも特売品に大興奮台湾プロ野球（CPBL）味全ドラゴンズのチアリーダー「Dragon Beauties」の公式インスタグラムが23日までに更新され、メンバーが熊本県内のコンビニエンスストアを満喫する様子が公開された。日本の商品に目を輝かせ、とりわけ“割引シール”に大興奮する等身大の姿がファンの間で反響を呼んでいる。熊本滞在中のオフショットとして公開された動画では、チアたちが日