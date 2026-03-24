生島峰至氏が指摘…低学年に最も多いスローイングの“落とし穴”小学校低学年のキャッチボールを観察すると、多くの選手に見られる共通の“NG動作”がある。それは、投げ出す際に軸足のつま先が、すでに相手を向いていることだ。大阪桐蔭高出身で、現在は愛知を拠点に「BT野球スクール」を6校運営するなどベースボールアドバイザーとして活躍する生島峰至さんは、「この足の向きこそが、手投げや怪我を招く元凶」と警鐘を鳴らす