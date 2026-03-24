《瑶子様と観に行ってきました》3月20日までに投稿された俳優・高橋ひとみ（64）のインスタグラムには、こう書き添えられていた。高橋の横には、黒いブルゾンに黒いパンツを合わせられ、ほほ笑まれる三笠宮家の瑶子さまのお姿が……。瑶子さまは、高橋と一緒に、大河ドラマにも3度出演している人気俳優・柿澤勇人（38）主演のミュージカル『ジキル＆ハイド』を鑑賞されていたという。「高橋さんのインスタグラムの投稿には、《終演