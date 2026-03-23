「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）3月21日（土）放送は、第8回「バカヤロウ徒競走」後編。ロングサイズ伊藤（や団）、森本晋太郎（トンツカタン）、こたけ正義感、栗谷（カカロニ）の4組が挑戦。先週は、栗谷が1300万円の詐欺被害を涙ながらに報告し話題を呼んだが、今回も涙の連続に!?【動画】上納金の支払いも!?チェキ会で稼ぐ芸人たち、某事務所に「大元がいます」チェキ会で稼ぐ芸人たち、裏の支配者は!?目の前で繰り広げ