3月23日 発表 GANYMEDEのプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」は3月23日、クリエイター部門のけんきさんとおにやさんが3月31日をもって退団することを明らかにした。 けんきさんとおにやさんは2024年2月にチームへ加入し、ゲームの実況やイベントへの出演を行なってきた。2人同時に加入をしていたが、今回は契約満了に伴って退団することが発表。退団に向けたそれぞれのメッ