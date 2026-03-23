スターバックス コーヒー ジャパンは3月25日から、春シーズン第2弾としてストロベリーを使ったドリンク3種類を発売する。いずれも、いちごの甘酸っぱい味わいと香りを楽しめるラインアップとなっている。■販売ラインアップ（価格はすべて税込）〈1〉ストロベリー シュークリーム フラペチーノテイクアウト717円／店内730円（Tallサイズのみ）〈2〉スターバックス ストロベリー フラペチーノテイクアウト678円／店内690円（Tallサ