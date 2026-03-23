エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場、3打数1安打3打点【MLB】 エンゼルスー ドジャース（日本時間23日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地で行われたエンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場した。3回に走者一掃の3点二塁打を放ち、3打数1安打3打点だった。打率.222、OPS.633。7回に代打を送られ、途中交代した。らしさを見せたのは、7点リードの3回2死満塁だった。右腕サウ