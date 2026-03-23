エンゼルスとのオープン戦前、トラウトとともに駆け寄り笑顔でハグ【MLB】 エンゼルスー ドジャース（日本時間23日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地で行われるエンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場する。古巣との一戦を前に、マイク・トラウト外野手と再会して笑顔でハグ。「良いねぇ良いねぇ泣きそうだよ」「最高にエモい瞬間」とファンの感動を呼んでいる。右翼後方で