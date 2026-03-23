厚生労働省が令和6年から進めている「健康日本21（第三次）」において、1日の野菜摂取目標350gに対して現状では290gと60g不足している。この実態は、食品・飲料メーカーが野菜不足を補う商品開発の背景においてよく使う数字だ。しかし果物にも摂取目標があることはあまり知られていない。1日の果物摂取目標200gに対して現状では約100g程度、約100g不足とされており、目標値の半分にとどまっている。特に若年層の不足が目立ってい