「前で放せ」に潜む誤解…長坂秀樹氏が提唱、“山なり”で掴むリリース感覚「肘を前に出せ」「ボールを前で放せ」。野球現場でよく聞かれるこの指導が、実は“肘抜け”を招き、制球力や球速を損なう原因になっているかもしれない。元独立リーガーで、ナショナルズ・小笠原慎之介投手らを指導した野球塾「Perfect Pitch and Swing」の長坂秀樹さんは、正しいリリースの感覚を掴み、肘の怪我を防ぐための特効薬として「山なりキャッ