昨秋の明治神宮大会決勝戦と同カード怪物2年生が上々の甲子園デビューを飾った。第98回選抜高校野球大会は22日、大会4日目が行われ、第1試合では九州国際大付（福岡）が延長11回タイブレークの末、昨秋の近畿王者・神戸国際大付（兵庫）にサヨナラ勝ちした。先発した岩見輝晟投手（2年）が8回2失点と粘り強い投球を披露。4年ぶりとなる2回戦進出の原動力となった。昨秋の明治神宮大会決勝と同じ顔合わせとなった1回戦屈指の好