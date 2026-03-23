MLB公式サイトのパワーランキングに米ファン議論…大谷1位にジャッジ派が猛反発ドジャースの大谷翔平投手が、MLB公式が発表した2026年最初の「パワーヒッターランキング」で1位に選出された。昨季の圧倒的な活躍を背景にトップに君臨したが、2位となったヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手のファンからは異論が噴出。一方でジャッジに対しては、致命的な“欠点”を指摘され、さらに場外戦が盛り上がっている。MLB公式X（旧