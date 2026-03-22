親を助けたいという気持ちは尊いものです。しかしその負担が自分たちの家庭を圧迫するとしたら……。今回寄せられた投稿は、旦那さんが義実家へ毎月援助を続けるなかで起きた葛藤です。妻はどこまで支えるべきなのでしょうか。『旦那の手取りは50万円です。小遣いは5万円に昼食代と美容室代を加えて計7万円。私が義実家への援助を反対したので、旦那は自分の小遣いから援助すると言い、3万円を義実家へ仕送りしています。自由に使