元中日の助っ人トニ・ブランコの息子が逆転満塁弾パイレーツ傘下に所属するトニ・ブランコJr.外野手が20日（日本時間21日）、各球団が若手有望株を集めて行うエキシビションゲーム「スプリング・ブレイクアウト」の1戦で衝撃の逆転満塁本塁打を放った。かつて中日で活躍したトニ・ブランコ氏を父に持つ20歳が見せた豪快な一発に、日本のファンからは亡き父の面影を重ねるファンも多く、SNS上ではその一振りに熱い視線が注がれて