〈「排泄物を食べさせ、アルミホイルで陰部を感電」鬼畜リンチで逮捕された大阪トレカ店3人組『残虐すぎる犯行』の全容〉から続く2025年9月、大阪府浪速署は強要や暴行の疑いで、大阪市内のトレーディングカード店オーナー・山下諒、同店の手伝いなどを行っていた橋本充輝、竹内孔志の3人を逮捕した。3人は、店に出入りをしていた2人の被害者に対して、暴力を加えて抵抗できない状態にした上で「罰ゲーム」などと称してとんでも