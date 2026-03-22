大谷がインスタグラムを更新ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新。愛犬デコピンの“最新写真”を公開した。10日に東京ドームを背景に撮影されたデコピンを届けて以来、久々のSNS登場となった。ストーリーズで公開されたデコピンは、カメラを見つめ可愛らしいつぶらな瞳を浮かべている。大谷はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・チェコ戦が