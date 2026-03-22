米ポッドキャスト番組に出演米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手に対する米記者の評価が物議を醸している。米ポッドキャスト番組で「エースじゃない」と発言。米ファンは「非常識にもほどがある」と苦言を呈している。米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」公式Xは20日（日本時間21日）、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のアンディ・マカラー記者が出演した映像を公開。山本をエースになる手前の「候補生」