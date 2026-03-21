対戦相手となったヤクルトの鈴木が誕生日を迎えていた自然な振る舞いに称賛が寄せられている。日本ハムの伊藤大海投手が21日、エスコンフィールドで行われたヤクルトとのオープン戦に先発した。5回3安打2失点、8三振を奪う内容だった。ファンは投球だけでなく、マウンドでとった行動に注目し、称賛している。注目のシーンは2回1死で、打席に鈴木叶捕手を迎えた場面だった。鈴木はこの日が20歳の誕生日で、応援団からはバースデ