「人がうつ伏せに浮いている」かごしま水族館横の水路で… 鹿児島市ので21日、男性が浮いているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察が男性の死因などを調べています。 鹿児島中央警察署によりますと、21日午前7時すぎ、鹿児島港本港区のかごしま水族館横の水路で、「人がうつ伏せに浮いている」と、近くを散歩していた人が警察に通報しました。男性の身元判明…21日は「イルカ水路」利用中止 警察官が現場に駆け