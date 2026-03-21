Dバックスとの開幕戦で着用される豪華な特別デザインドジャースは20日（日本時間21日）、昨季のワールドシリーズ優勝を記念した「ゴールドコレクション」のユニホームを発表した。27日（同28日）ダイヤモンドバックスとの開幕戦で着用予定の特別仕様となっている。デザイン自体に関しては好評な一方で、強気な価格設定に対して日本ファンからは嘆きの声が上がっている。MLB公式X（旧ツイッター）が「ロサンゼルス・ドジャース
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