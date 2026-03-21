ドジャースが今年の球場グルメを発表やたらと存在感抜群だった。ドジャース公式X（旧ツイッター）は20日（日本時間21日）、本拠地ドジャースタジアムで販売される新しい“球場グルメ”を公開した。定番のブリトーなどがお披露目されるなか、ファンの視線はランチボックスに向かった。球団公式Xは「新しい一年、ドジャースタジアムでの新しいフード」として新商品を4枚にまとめて公開した。大きなフライドチキン、ブリトー、サ