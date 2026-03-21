第９８回選抜高校野球大会の第２日（２０日）の第２試合で神村学園（鹿児島）がプロ注目右腕の織田翔希（３年）を擁するＶ候補・横浜（神奈川）を相手に２―０で完封勝ちした。エースの龍頭（３年）が９回を６安打、無失点に抑える快投で本塁を踏ませず、打線は３回に田中（３年）の適時二塁打と川崎（３年）の右犠飛で織田を捉え、２点を守り切った。小田監督は「今後の神村学園を変えるには日本一チームと対戦して勝ち切れる