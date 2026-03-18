全国大学生活協同組合連合会（全国大学生協連）では、学生に対して「漫画で消費者として強くなる！」というコンテンツの提供を始め、第2回目として「賃貸トラブルを防ぐための基本ガイド」を公開した。入退去時のトラブルなどについて解説しているが、どういったトラブルがあるのだろうか？【今週の住活トピック】 春から大学生・新社会人 アパート・マンションの入退去時のトラブルを避けるために気を付けるポイントをマンガで