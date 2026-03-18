韓国メディア「スポーツソウル」が大谷翔平の人間性に感銘ドジャース・大谷翔平投手の球場内外で見せる「ゴミ拾い」が、韓国でも注目を集めている。韓国メディア「スポーツソウル」は、15日（日本時間16日）に行われた第98回アカデミー賞授賞式後に会場がゴミで散乱していた話題を引き合いに出し、大谷の振る舞いを称賛。その姿勢に感銘を受けている。華やかな米ハリウッドの祭典が終わった後の会場には、軽食の箱や空き瓶など