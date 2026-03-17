沖縄県名護市の辺野古の沖合で船2隻が転覆し、京都府の同志社国際高校から研修旅行中だった女子生徒と船長の男性が死亡した事故を受け、学校が会見を開き、校長が「研修旅行中の不慮の事故により、亡くなり今もうすでに遺族と対面を果たしております。はじめに衷心より哀悼の意を表します。今回の報に接しまして、驚きと悲しみに耐え難い気持ちでございます」と述べ、謝罪た。亡くなった生徒については、「顔を思い浮かべると、ニ