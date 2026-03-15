大谷は初回に先頭打者弾もその後は凡退■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ代表戦に5-8で敗れた。試合後、井端弘和監督は「大谷選手が途中から投げる選択肢はなかった」と説明した。「1番・指名打者」で先発出場した大谷は、初回にスアレスのスライダーを飛距離427