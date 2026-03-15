イラストレーターのはまゆさんの2つの漫画がインスタグラムで合計8200以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むテストの結果が悪かった、としょんぼりしていた小学1年のアザラシくん。それを聞いたアザラシママは…。アザラシ親子の何気ない、けれど心温まる日常を描いた作品に、読者からは「感動して涙が…」「すてきな作品」「ママの褒め方、参考にしたい」などの声が上がっています。日常の中にある