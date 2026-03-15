3月15日（日）放送の『EIGHT-JAM』では、JUJUが3年ぶりに登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！大きなスナックに見立てた会場で、JUJUが“ママ”となり、昭和歌謡を中心に歌い上げるカバーシリーズ『スナックJUJU』。2016年リリースのカバーアルバム『スナックJUJU 〜夜のRequest〜』は大ヒットを記録し、ライブも毎回ソールドアウトという大人気ぶりだ。そんなJUJUが3年ぶりに登場。前回スタジオで開店した『スナッ