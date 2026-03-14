『仮面ライダーエグゼイド』で注目を集め、以降数々のドラマや映画、舞台などに出演している小野塚勇人さん。近年ではグランドミュージカルにも活躍の幅を広げる彼が、2026年3月16日(月)より音楽劇「アカネイロのプレリュード〜赤坂の奏〜」に出演する。【写真】さわやかに微笑む小野塚勇人父の失踪によって、経営が傾いた老舗バーを立て直すために夢半ばで地元に引き戻された主人公・鮎川浩太を演じる小野塚さんに、東京有数の一