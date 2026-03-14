WBCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝で韓国（C組2位）とドミニカ共和国（D組1位）が対戦。ドミニカ共和国のフアン・ソト外野手が見せた“神走塁”に球場がどよめいた。3-0で迎えた3回無死一塁。ドミニカの4番ゲレーロJr.がセンターへ二塁打を放った。この間に一塁走者ソトが激走。一挙ホームをついた。返球を受けた捕手がタッチに向かい、タイ