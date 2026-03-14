2026年2月20日より全国公開された『センチメンタル・バリュー』は、仲のいい姉妹と長らく音信不通だった父との再会を通して“家族とは何か”を問いかける必見作。公開前に試写で観た本作の感想を紹介(以下、ネタバレを含みます)。【写真】俳優として活躍するノーラ(レナーテ・レインスヴェ)と、家族を捨てて出ていった映画監督の父・グスタヴ(ステラン・スカルスガルド)映画『センチメンタル・ハ&