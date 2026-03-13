グラビアアイドルの白濱美兎さんのSPA!デジタル写真集「白濱美兎ふわふわバストのしろうさぎ」がリリースされ、誌面カットが公開されました。【写真】天使降臨！夕暮れの浜辺の白濱美兎さん白濱さんは2023年に美少女図鑑AWARD2023で3冠を獲得する。「全鳥取県民の妹」というキャッチコピーでグラビア界を席巻。各誌の表紙を飾っています。タイトルの通り、表紙はふわふわバストをババンと露出したビキニカットです。ページをめく