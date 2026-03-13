ロッテの「雪見だいふく」公式「X」アカウントが、印刷して使えるシールの画像を投稿しています。【画像】うわ…やばぁ…コチラが「雪見だいふく」のシールです！かわいい！！（2枚）「かわいい！」大反響に応えて、第2弾登場公式アカウントは、「皆さまのお声を受けて！雪見だいふくシール第2弾、作ってみました」とコメント。投稿された写真には、ロゴや定番の「雪見だいふく」、ウサギのキャラクター「雪見うさぎ」、そ