最新シングル『サンダルだぜ』を2026年3月18日(水)にリリースするSKE48。王道のきらめきを詰め込んだ今作は、公開1週間あまりでMusic Video再生回数100万回を突破。早くも注目を集めている。今回話を聞いたのは、33rdシングル『告白心拍数』(2024年10月2日発売)以来、約1年ぶりに選抜へ復帰した倉島杏実(あみ)さん。久々に名を連ねた選抜への向き合い方と、楽曲に込めた想いを語ってもらった。【写真】最新シングル『サンダルだぜ