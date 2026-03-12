メキシコが4得点以下で勝利（9回）なら米国が敗退だったワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は11日（日本時間12日）、1次ラウンド・プールBの最終戦、メキシコ-イタリア戦が行われ、イタリア代表が9-1で勝利。4連勝で1位通過を決め、同時に米国代表の2位が決まった。結果次第では米国の敗退も考えられた中、ギリギリの突破。米国の敏腕記者は、マーク・デローサ監督に“異例の提案”を行った。アーロン・ジャッジ外野手